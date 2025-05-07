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Ввиду прогнозируемого увеличения автомобильного трафика с началом курортного сезона в целях обеспечения беспрепятственного и равномерного автомобильного туристического потока по направлению к курортны

Ввиду прогнозируемого увеличения автомобильного трафика с началом курортного сезона в целях обеспечения беспрепятственного и равномерного автомобильного туристического потока по направлению к курортны

Ввиду прогнозируемого увеличения автомобильного трафика с началом курортного сезона в целях обеспечения беспрепятственного и равномерного автомобильного туристического потока по направлению к курортным городам Алушта-Ялта подрядным организациям рекомендуется рассмотреть возможность переноса … .

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