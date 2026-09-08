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«Героизм без денег — это просто новые трупы». Кох посоветовал Украине соглашаться на мир, пока не грянула настоящая катастрофа

«Героизм без денег — это просто новые трупы». Кох посоветовал Украине соглашаться на мир, пока не грянула настоящая катастрофа

Экс-вице-премьер правительства РФ, ныне оппозиционный эмигрант Альфред Кох* заявил, что Украина в текущей ситуации находится в очень сложных условиях, и в самом скором времени просто не сможет продолжать войну.

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