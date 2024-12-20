На последней расширенной коллегии Минобороны начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил: «Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила более 350 млрд долларов, из них на военные нужды — 170 млрд долларов».
Почему Россия воюет с НАТО без союзников
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Александр Рожков
Кинжал поразил здание СБУ в Киеве. ПВО ВСУ сбили 5 Искандеров. Поражёны заводы Луч и Артем. https://vkvideo.ru/video-40316705_456461692?ref_domain=yandex-video.naydex.net
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