Почему Россия воюет с НАТО без союзников

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Александр Рожков
Кинжал поразил здание СБУ в Киеве. ПВО ВСУ сбили 5 Искандеров. Поражёны заводы Луч и Артем.                                                                                https://vkvideo.ru/video-40316705_456461692?ref_domain=yandex-video.naydex.net
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