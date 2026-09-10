Укрзализныця сообщает о задержках 41 поезда на Украине

Компания "Укрзализныця" сообщила о задержке 41 пассажирского поезда на Украине. 29 из них отстают на час и более.
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