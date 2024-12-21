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Крымская газета

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Салют изо рта и травмы из-за банки икры: травматолог рассказал, кого приходится спасать в новогоднюю ночь

Салют изо рта и травмы из-за банки икры: травматолог рассказал, кого приходится спасать в новогоднюю ночь

Зимний период – горячая пора для травматологов и хирургов. Заведующий отделением травматологии и ортопедии № 1 ЯММЦ ФМБА России Александр Сущеня рассказал нам о «праздничных» травмах и о том, как не ударить в лёд лицом.

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