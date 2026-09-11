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Царьград

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Фестиваль воздухоплавания над Суздалем пройдет 11–12 сентября

Фестиваль воздухоплавания над Суздалем пройдет 11–12 сентября

Во Владимирской области в предстоящие сентябрьские выходные, 11 и 12 числа, состоится сразу несколько мероприятий, которые могут стать поводом для поездки за пределы Москвы.

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