Иностранные участники СВО могут получить паспорт РФ, не уезжая далеко от части

Иностранные граждане, которые принимают участие в специальной военной операции по контракту с Минобороны РФ, могут получить российский паспорт, даже не приезжая в миграционные отделы по месту регистрации.
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