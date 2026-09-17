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Татар-информ

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Школьники юго-востока Татарстана за пять лет собрали более 60 тонн пластика

Школьники юго-востока Татарстана за пять лет собрали более 60 тонн пластика

Фото: пресс-служба "Татнефти" Школьники юго-востока Татарстана за пять лет участия в экологическом конкурсе «Татнефти» собрали более 60 тонн пластика и 58 тыс.

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