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Митрополиту Феодосию диагностировали сотрясение мозга после захвата собора

Митрополиту Феодосию диагностировали сотрясение мозга после захвата собора

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию диагностировали сотрясение мозга и ожоги после того, как во время захвата Архангело-Михайловского собора Украинской православной церкви в Черкассах сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили его, сообщает пресс-служба Черкасской епархии.

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