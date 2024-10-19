Митрополиту Феодосию диагностировали сотрясение мозга после захвата собора

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию диагностировали сотрясение мозга и ожоги после того, как во время захвата Архангело-Михайловского собора Украинской православной церкви в Черкассах сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили его, сообщает пресс-служба Черкасской епархии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии