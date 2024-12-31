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Индексация пенсий работающих пенсионеров затронет около 9 млн человек

Индексация пенсий работающих пенсионеров затронет около 9 млн человек

Индексация страховых пенсий затронет примерно 9 млн работающих пенсионеров. Об этом заявил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, во вторник, 31 декабря, ТАСС.

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