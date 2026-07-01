В Казани центр «Тылсым» помогает детям с особенностями здоровья

В Казани работает инклюзивный центр «Тылсым» («волшебство»), созданный АНО «Добрая Казань». Здесь дети с особенностями здоровья общаются со сверстниками, развиваются и получают навыки, которые нужны в повседневной жизни.
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