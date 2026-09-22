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Воронежские новости

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Прокуратура начала проверку производителя «Мультикана-8» после гибели собак в Воронеже

Прокуратура начала проверку производителя «Мультикана-8» после гибели собак в Воронеже

Прокуратура Москвы начала проверку производителя ветеринарной вакцины «Мультикан-8» после сообщений о гибели собак, в том числе в Воронеже.

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