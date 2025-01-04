ВСУ за сутки потеряли до 1570 боевиков в зоне спецоперации

ТАСС/Станислав Красильников В результате действий российских военнослужащих в зоне проведения спецоперации Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 1570 боевиков, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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