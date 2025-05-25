Специалисты аварийной службы завершили замену поврежденного участка канализационного коллектора.В Воронеже открыли движение транспорта по Московскому проспекту, информирует пресс-служба городского Управления дорожного хозяйства.
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