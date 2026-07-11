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AFA скрывала, что тренер женской молодежной сборной требовал у девушек интимные фото и угрожал изнасилованием. ФИФА закрыла дело из-за недостатка доказательств (Ромен Молина)

Французский журналист Ромен Молина опубликовал расследование в отношении Аргентинской футбольной ассоциации (AFA), в котором говорится о сокрытии случаев противоправного воздействия на несовершеннолетних.

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