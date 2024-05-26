"Её никто не увидит до конца года": источник рассказал о состоянии Кейт Миддлтон

В британской прессе появились слухи о том, что Кейт Миддлтон не покажется на публике до конца года.На фоне отсутствия Кейт Миддлтон в публичном пространстве в течение нескольких месяцев, пользователи социальных сетей начали строить различные теории о её состоянии.