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Задоров дебютировал за «Ванкувер» – в игре против бывшего клуба «Калгари». У него передача, 2 блока и «+2» за 17:37

Задоров дебютировал за «Ванкувер» – в игре против бывшего клуба «Калгари». У него передача, 2 блока и «+2» за 17:37

«Кэнакс» одолели «Флэймс» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  Россиянин провел дебютную игру за «Ванкувер» – против своей бывшей команды на ее арене.

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