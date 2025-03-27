Какой сегодня праздник, 28 марта 2025 года: Александров день, День стиральной машинки отмечают в России Юлия ЕрмолаеваСегодня, 28 марта 2025 года, является 88-м днем года и наполнен множеством праздников, как национальных, так и международных, а также религиозных.
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