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Сосед Лукашенко вспомнил о приезде Путина в деревню к лидеру Белоруссии

Сосед Лукашенко вспомнил о приезде Путина в деревню к лидеру Белоруссии

Житель белорусского агрогородка Александрия (Могилевская область) Геннадий Николаенко, который является соседом президента страны Александра Лукашенко, вспомнил, как в гости на малую родину к белорусскому лидеру приезжал президент России Владимир Путин.

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