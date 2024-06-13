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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Коваленко о Кубке Стэнли: «Эдмонтон» обязан брать третий матч, 0-3 в финале – практически приговор»

«Пантерс» ведут в серии финала Кубка Стэнли-2024 с «Ойлерс» со счетом 2-0. – В «Эдмонтон» не верите? – В НХЛ все возможно, но пока «Флорида» – очевидный фаворит.

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