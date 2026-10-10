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Царьград

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Позор перед всем миром: подлодка Британии села на мель, пока капитан был в душе

Позор перед всем миром: подлодка Британии села на мель, пока капитан был в душе

Об этом заявил американский военный эксперт Гарри Казианис. Королевский флот Великобритании когда-то считался сильнейшим в мире, а теперь все видели этот позорный инцидент.

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