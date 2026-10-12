Осенние спектакли, которые спасут ваш вечер после работы: где и когда смотреть

Осенние вечера после работы не обязательно должны быть скучными. Сервис «Мосбилет» собрал пять спектаклей, которые не только не потянут на долгие два часа, но и подарят незабываемые эмоции.
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