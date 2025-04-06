Минниханов: «РТ – один из ключевых регионов взаимодействия России с исламским миром»

Фото: пресс-служба Раиса РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты провел встречу с Государственным министром по внешней торговле ОАЭ доктором Тани бен Ахмедом Аль Зейуди.
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