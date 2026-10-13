Внучка Тархова рассказала в суде, как поила деда и бабушку препаратом

В Самарском областном суде внучка бывшего мэра Виктора Тархова рассказала, как добавляла в напитки бабушки и дедушки препарат, купленный в Грузии, а позже давала им капсулы с неизвестным веществом, доставленным племянником Нателлы Метревели.