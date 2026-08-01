США не хотят какого-либо противостояния с Китаем – Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио в беседе с телеканалом Fox News заявил, что Соединенные Штаты Америки не заинтересованы в развитии экономического или военного противостояния с Китаем, так как данный конфликт может иметь тяжелые последствия для обеих стран.
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