Никита Михалков допустил, что релоканты, покинувшие Россию после начала СВО, могут заслуживать прощения.
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- Где генеральша Ше...
- Где генеральша Ше...
Я не верю в извинения и покаяние всех этих предателе, убегантов, релактантов и инагентов. Не жалеть их надо, а предать забвению. И это будет справедливо.