Трамп опять сделал это.И бьет он своих, теперь это факт.Я бы даже сказал, прежде всего своих, именно за них Трамп взялся в первую очередь.
Трамп бьет своих, чтобы?
Комментарии
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Юна
Он и станам БРИКС обещал тарифы повысить. И Канада, и Китай и ЕС плюнули бы все на пиндосов, а то терпят. Да, будет тяжело, но ничего перетерпите. Куба столько лет под санкциями, ничего, жива...
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11 час.
Владимир Барышев
С этим придурком вся планета еще нахлебается горя!
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10 час.
Семен Демин
И Иран, и КНДР.
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4 час.
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