Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Трамп бьет своих, чтобы?

Трамп бьет своих, чтобы?

Трамп опять сделал это.И бьет он своих, теперь это факт.Я бы даже сказал, прежде всего своих, именно за них Трамп взялся в первую очередь.

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Комментарии
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Юна
Он и станам БРИКС обещал тарифы повысить. И Канада, и Китай и ЕС плюнули бы все на пиндосов, а то терпят. Да, будет тяжело, но ничего перетерпите. Куба столько лет под санкциями, ничего, жива...
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Владимир Барышев
С этим придурком вся планета еще нахлебается горя!
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И Иран, и КНДР.
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