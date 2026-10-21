Бывший руководитель Госстроя РФ Николай Кошман скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщила РИА Новости его экс-коллега по Ассоциации строителей России, которую он прежде возглавлял.
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