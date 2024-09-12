Бастрыкин заинтересовался поножовщиной среди девушек-подростков в Кулебаках

В Нижегородской области подрались несовершеннолетние, дело дошло до ножевых ранений.Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался покушением на убийство в Кулебаках: несовершеннолетняя студентка напала на свою однокурсницу с ножом в лесу и нанесла несколько ударов в живот.