Соратник Трампа: В первый же день начнём банкротить Иран и Россию

ВС Вадим Скоробогатов США с ами давно БАНКРОТЫ с таким огромным долгом....А грохнется ФАНТИК...И США будет полный ПИСЕЦ..ЖДЁМС....не долго осталось.

Nikolay Zakharov Долго не долго, от доллора,пока ещё никто не отказался,а жаль