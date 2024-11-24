Медвежий угол
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Медвежий угол

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Соратник Трампа: В первый же день начнём банкротить Иран и Россию

Соратник Трампа: В первый же день начнём банкротить Иран и Россию

Политнавигатор Военный кабинет Трампа: Прикажем Путину остановиться. Иначе помощь Украине станет ещё больше Дональд Трамп увеличит помощь Украине, если РФ будет угрожать американцам сокрушительным ответом.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
США с ами давно БАНКРОТЫ с таким огромным долгом....А грохнется ФАНТИК...И США будет полный ПИСЕЦ..ЖДЁМС....не долго осталось.
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4 час.
Nikolay Zakharov
Долго не долго, от доллора,пока ещё никто не отказался,а жаль
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4 час.
Stilianos Kanakidis
Трампы, Роберты, и им подобные - много гонору, но как дойдут до дела, обкакаются жидко.
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4 час.

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