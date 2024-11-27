Минобороны России: в ночь на 27 ноября перехвачены 22 украинских дрона

Средствами ПВО России за ночь уничтожены 22 украинских беспилотника. Минувшей ночью, 27 ноября, российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) были успешно перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата.
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