Спорт Уик-Энд

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За счет кого и чего бразильская колония «Зенита» эффективнее аргентинской?

За счет кого и чего бразильская колония «Зенита» эффективнее аргентинской?

Многие считают, что игра у «Зенита» улучшилось с появлением бразильцев. Свое мнение по этому поводу в интервью «Спорт уик-энду» высказал известный футбольный специалист Валерий Непомнящий.

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