На фоне Илона хозяин Белого дома выглядит «бедным родственником»: В США с нетерпением ждут, когда Трамп и Маск рассорятся и выступят друг против друга

Где есть влияние и деньги, есть и культ личности REUTERS1402 прочтения 3 дня назад Если вы думали, что главная битва американской политики развернется между демократами и республиканцами, то глубоко ошибались.
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