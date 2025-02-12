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На фоне Илона хозяин Белого дома выглядит «бедным родственником»: В США с нетерпением ждут, когда Трамп и Маск рассорятся и выступят друг против друга

Где есть влияние и деньги, есть и культ личности REUTERS1402 прочтения 3 дня назад Если вы думали, что главная битва американской политики развернется между демократами и республиканцами, то глубоко ошибались.

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