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Минэнерго Украины заявило о пожаре на подстанции в Днепропетровской области

Минэнерго Украины заявило о пожаре на подстанции в Днепропетровской области

Министерство энергетики Украины заявило о пожаре на подстанции в Днепропетровской области. «В Днепропетровской области в результате атаки БПЛА на территории подстанции возник пожар, который привел к обесточиванию подстанций и бытовых потребителей», — отмечается в Telegram ведомства.

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