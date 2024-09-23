Минэнерго Украины заявило о пожаре на подстанции в Днепропетровской области

Министерство энергетики Украины заявило о пожаре на подстанции в Днепропетровской области. «В Днепропетровской области в результате атаки БПЛА на территории подстанции возник пожар, который привел к обесточиванию подстанций и бытовых потребителей», — отмечается в Telegram ведомства.
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