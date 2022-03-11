Происшествия

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Вынесен приговор бывшему главе города Кирова Владимиру Быкову за получение взятки

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области при содействии УФСБ России по Кировской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главе города Кирова Владимиру Быкову.

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