Кадыров раскритиковал Бастрыкина и Колокольцева за мигрантов и дело подростка

Уголовное дело чеченского школьника о хулиганстве стало катализатором обострения спора между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и руководителями МВД и Следственного комитета Владимиром Колокольцевым и Александром Бастрыкиным.
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