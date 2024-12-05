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Кадыров раскритиковал Бастрыкина и Колокольцева за мигрантов и дело подростка

Кадыров раскритиковал Бастрыкина и Колокольцева за мигрантов и дело подростка

Уголовное дело чеченского школьника о хулиганстве стало катализатором обострения спора между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и руководителями МВД и Следственного комитета Владимиром Колокольцевым и Александром Бастрыкиным.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Автору нравиться вставлять слово мигрант, где не попадя. Многонациональная банда, при этом все граждане РФ, двое - русские. Хайпожор недорезанный.
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17 час.

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