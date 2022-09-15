В Республике Алтай сотрудники Госавтоинспекции провели пешеходную экскурсию для дошколят

В Республике Алтай сотрудники Госавтоинспекции провели пешеходную экскурсию для дошколят

В рамках проведения профилактического мероприятия «Внимание дети!», автоинспекторы провели профилактическую акцию «Безопасный путь!» с воспитанниками детского сада № 16 «Теремок» г.

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