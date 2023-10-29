К делу "азербайджанской мафии" подключилась диаспора: Слышать такое просто стыдно

Александр Батт Мы сейчас живем за счет собранных царями необъятных просторов, несметных природных богатств и неисчерпаемых недр

саша дмитренко но обычно были и другие варианты,,,кроме как захватить пушечным мясом,,тот же грозный мог объединить россию и польшу,просто,не цепляясь за христианство