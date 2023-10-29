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К делу "азербайджанской мафии" подключилась диаспора: Слышать такое просто стыдно

К делу "азербайджанской мафии" подключилась диаспора: Слышать такое просто стыдно

Мы уже рассказывали, что несколько фигурантов уголовного дела об избиении беззащитных людей в Петербурге подростками и молодыми людьми из так называемой "азербайджанской мафии" задержаны.

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Комментарии
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Александр Батт
Мы сейчас живем за счет собранных царями необъятных просторов, несметных природных богатств и неисчерпаемых недр
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13 час.
саша дмитренко
но  обычно  были  и  другие  варианты,,,кроме  как  захватить  пушечным мясом,,тот  же грозный мог объединить  россию и польшу,просто,не  цепляясь за христианство
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13 час.
Александр Батт
Возможно. Хотя Украина, Грузия и многие другие территории присоединялись мирно. Но цари собрали Великую Российскую Империю. А без царя страна развалилась. Вывод, надо возвращаться к самодержавию Романовых.
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1 час.

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