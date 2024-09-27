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ЦПВС: ВКС РФ уничтожили четыре пункта базирования боевиков в Сирии

ЦПВС: ВКС РФ уничтожили четыре пункта базирования боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили четыре пункта базирования боевиков в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в республике (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк, передает РИА Новости.

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