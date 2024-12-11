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Суд заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову‑Игенбергс*

Суд заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову‑Игенбергс*

Global Look Press/Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com Пресненский районный суд заочно арестовал певицу Марию Максакову‑Игенбергс* по делу о призывах к деятельности, направленной против государства, следует из карточки на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

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