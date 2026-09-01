Как Фидель Кастро сумел спасти Кубу в "особый период в мирное время"

© "Газета.Ru" «Кубино-советская дружба основана на истории взаимной солидарности и уважения», — писала главная газета острова Свободы «Гранма» в 1988 году по случаю празднования на Кубе очередной годовщины Октябрьской революции.
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