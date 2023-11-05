БАПОР: жители сектора Газа вынуждены стоять в очереди за хлебом по пять часов

Сергей Хоружик Арабов 200 миллионов.Хотите,чтобы все арабы разобрались с вами?Если бы Сталин в 1948 году не послал в Израриль евреев-советских офицеров и технику,то чёрта с два вы бы победили в 1948 году.

Сергей Хоружик Смотрите пророчества Жириновского.Он на удивление всё предсказал очень точно.Несмотря на свой образ клоуна и дурачка.А также изучайте мнение Киссинджера,который скептически оценил перспективу существования Израиля.