Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в воскресенье сообщило, что ежедневно жители сектора Газа вынуждены стоять в очередях за хлебом по четыре-шесть часов.
БАПОР: жители сектора Газа вынуждены стоять в очереди за хлебом по пять часов
Комментарии
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Сергей Хоружик
Арабов 200 миллионов.Хотите,чтобы все арабы разобрались с вами?Если бы Сталин в 1948 году не послал в Израриль евреев-советских офицеров и технику,то чёрта с два вы бы победили в 1948 году.
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2 д.
Сергей Хоружик
Смотрите пророчества Жириновского.Он на удивление всё предсказал очень точно.Несмотря на свой образ клоуна и дурачка.А также изучайте мнение Киссинджера,который скептически оценил перспективу существования Израиля.
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2 д.
СХ
Сергей Хоружик
Если надеетесь на свою ядерную бомбу,то имейте в виду,что Пакистан заявил об ответе при попытке ядерного удара.А у России на данный момент полное ядерное превосходство над США и Западом,как в ядерных зарядах,так и в инновационных средствах доставки.Так что,ядерная война вам вряд ли понравится.Это будет взаимный обмен,а не односторонний удар.С учётом размера Территории Израиля,достаточно одного удара.
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2 д.
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