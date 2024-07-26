Свыше 10 улиц Калуги перекроют на время ночного забега

В Калуге на время проведения ночного забега перекроют более десятка улиц. Как сообщили в городской управе, спортивное мероприятие пройдет в центре города поздно вечером 10 августаВ Калуге на время проведения ночного забега перекроют улицы.
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