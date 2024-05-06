«АРХ МОСКВА — 2024»: о красоте пользы, о пользе красоты 

Столичный Гостиный Двор с 22 по 25 мая 2024 года примет XXIX международную выставку-форум архитектуры и дизайна «АРХ МОСКВА — 2024», которая традиционно проходит под патронатом правительства Москвы и Москомархитектуры.
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