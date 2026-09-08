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Царьград

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Каменских возобновила использование русского языка после совета врача

Каменских возобновила использование русского языка после совета врача

Настя Каменских вернулась к русскому языку после рекомендаций психолога на фоне проблем с голосом. В 2022 году она перешла на украинский, что привело к потерям в здоровье, и теперь вновь исполняет русскоязычные композиции, выступая против языковой дискриминации.

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