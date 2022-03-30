"И вывески уже не видно": известную "торговую точку" убирают во Владивостоке

"И вывески уже не видно": известную "торговую точку" убирают во Владивостоке

Известную торговую точку убирают в районе Второй Речки, об этом рассказали жители Владивостока в Telegram — канале vtoryakvdk (12+).

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