Происшествия
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Происшествия

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Кировские полицейские задержали находившегося в федеральном розыске директора турагентства

В УМВД России по городу Кирову с заявлениями о мошенничестве обратился 21 житель областного центра, все они пострадали при покупке туристических путевок.

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