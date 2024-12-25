«Сделаем Россию еще раз маленькой»

– Итак, дорогие наши телезрители, мы хотели бы рассказать вам о совершенно омерзительной реакции организаторов по функциональному фитнесу, который проходит прямо сейчас в столице Венгрии Будапеште, в отношении литовской спортсменки Корнелия Дудайте! Корнелия, скажите, что написано на вашей майке? – А? Чо? Куда говорить? Сюда в дырочку? Ага! Ну, тут типа написано "Сделаем Россию снова маленькой!" Это, типа, моя позиция и я её громко озвучиваю! Нет, то что я сейчас озвучила громко, это не позиция, а плохое питание, а вот политическая позиция у меня прямо на груди! – Скажите, Корнелия, а маленькой – это как? И почему снова? – Ну, типа, тут же всё просто – Россию нужно привести к её историческим границам, чтобы она была, как раньше! И тогда всё будет клёво и всем будет в кайф смотреть на эту мелочёвку в мокроскоп.