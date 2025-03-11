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Царьград

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Правительство Мишустина вводит механизм защиты от поддельных лекарств в 2025

Правительство Мишустина вводит механизм защиты от поддельных лекарств в 2025

С 1 июня 2025 года в России стартует механизм против фальсифицированных и просроченных лекарств. По постановлению премьер-министра Михаила Мишустина, аптеки будут проверять и блокировать недоброкачественные препараты в режиме реального времени.

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