Правительство Мишустина вводит механизм защиты от поддельных лекарств в 2025

С 1 июня 2025 года в России стартует механизм против фальсифицированных и просроченных лекарств. По постановлению премьер-министра Михаила Мишустина, аптеки будут проверять и блокировать недоброкачественные препараты в режиме реального времени.
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