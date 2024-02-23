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Диетолог рассказала о суточной норме мяса для человека

Вегетарианцы и мясоеды ведут извечный спор о пользе и вреде мяса. Так сколько мяса нужно съедать ежедневно, чтобы закрыть суточную норму белка? Врач-диетолог, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева ….

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